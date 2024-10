Na volta à iIha do Retiro, Sport vence e assume 3º lugar na Série B

Com um gol lei do ex e outro aos 49 da etapa final, pernambucanos fazem 2 a 1 sobre o Ceará

A noite desta segunda-feira (7/10) era de festa para o Sport e sua torcida. Afinal, após dez meses de reforma, o time, pela primeira vez no ano, jogaria na Ilha do Retiro. E com iluminação nova, o que deixou o estádio ainda mais especial. Não por acaso, recebeu 26.345 pessoas (máximo de ingressos que poderiam ser negociados). O rival, nesta 30ª rodada da Série B do Brasileiro, foi o Ceará. O Leão ficou em cima, teve mais posse e finalizações. Além disso, dois gols anulados pelo VAR. Mas, para alegria da torcida, venceu por 2 a 1, no drama. Saiu na frente com Barletta, cedeu o empate, Erick Pulga. Contudo, fez o tento da vitória aos 49 da etapa final, com Wellington Silva.

O triunfo leva leva o Sport aos 50 pontos, em terceiro lugar, posição que garante o acesso para a Série A. O Ceará, que entraria no G4 em caso de vitória, fica nos 45 pontos, em sexto lugar. Cinco atrás do quarto colocado Mirassol.

Primeiro tempo: Sport tem dois gols anulados

O primeiro tempo foi muito bom. Lá e cá, com ambos os times buscando o ataque e criando oportunidades claras. Aos 23, Erick Pulga teve tudo para fazer o gol dos cearenses. Afinal, recebeu livre no meio da área, ajeitou e chutou raspando a trave esquerda de Caíque França. Contudo, no minuto seguinte, o Sport atacou com Lucas Lima que achou Titi Ortíz que tocou para o gol.