Bebeto, Marcos Braz e mais: veja o resultado dos candidatos ligados ao esporte nas eleições

O eleitor brasileiro foi às urnas neste domingo (6) para escolher prefeitos e vereadores de 5.569 municípios do país. Na disputa pelos cargos públicos haviam candidatos ligados ao esporte, como ídolos do futebol brasileiro. Foi o caso, por exemplo, do tetracampeão mundial Bebeto, além de dirigentes de clubes, como o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz. A relevância, no entanto, não refletiu nas urnas.

No Rio de Janeiro, Marcos Braz (PL) disputou a reeleição a vereador, mas recebeu apenas 8.151 votos e não foi reeleito. Assim como Cacau Cotta (MDB), ex-diretor do Flamengo, que recebeu 3.638 votos e também ficou pelo caminho. Já o tetracampeão Bebeto (PSD) teve 8.125 votos e não foi eleito, da mesma forma que Ronaldo Faria (PL), irmão do senador Romário, também não, com 3.558.

Trocando os campos pelos tatames, outro nome conhecido disputou cargo público no Rio de Janeiro. Ralph Gracie (PRD), integrante da família Gracie do Jiu-Jitsu, recebeu apenas 1.422 votos.