Artur Jorge ressalta quebra de jejum do Botafogo, em Curitiba: ‘Demonstra a dificuldade’

“E isso faz com que nós tenhamos, mas que não é um trabalho de hoje, é um trabalho que tem que ser feito e foi feito antecipadamente para que nós pudéssemos ter um cuidado. Ter uma equipe também competitiva, intensa, mas mentalmente preparada para poder enfrentar estes desafios. Nós sabemos que não há jogos fáceis, nós hoje sabíamos as dificuldades, demonstramos uma equipe com caráter também, portanto é um sinal de força mental, daquilo que é também a experiência de grande parte destes jogadores”, concluiu.

Olho na agenda

Na próxima rodada, o Glorioso entra em campo no dia seguinte, sexta-feira (18), para medir forças com o Criciúma, às 20h (de Brasília), no Maracanã. Na sequência, no dia 23 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), terá o primeiro jogo da semifinal da Libertadores, diante do Peñarol (URU).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.