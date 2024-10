Volante brasileiro se destaca no campeonato do Azerbaijão

O meia paraense Christian Fiel, do Turan Tovuz, teve uma atuação decisiva no último final de semana ao marcar o gol de empate da sua equipe na partida contra o Shamakhi, no Azerbaijão. O gol, marcado de pênalti, aconteceu no último lance do jogo, garantindo um empate em 2 a 2.

Com este resultado, o Turan Tovuz alcançou a marca de 15 pontos na tabela, ocupando a quarta colocação. Após o jogo, Christian expressou sua felicidade pelo momento que vive e a importância de contribuir para a equipe: “Estou muito feliz pelo momento que venho vivendo e por poder ajudar a minha equipe a conquistar um empate suado, na última bola do jogo. Graças a Deus, pude fazer uma boa cobrança e marcar o gol no último lance da partida.”