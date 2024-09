Por suspensão, Dibu Martínez vira baixa na Argentina para Eliminatórias

De acordo com comunicado emitido pela Associação do Futebol Argentino (AFA), o arqueiro foi enquadrado no Artigo 13 da Comissão Disciplinar que se refere ao fair play. Assim, o atleta que foi uma das figuras mais marcantes nos títulos recentes da Albiceleste pegou um gancho de duas partidas. Os duelos em que ele estará suspenso ocorrem em 10 e 15 de outubro contra Venezuela e Bolívia, respectivamente.

Na mesma nota, a AFA se mostrou contrária a decisão do órgão máximo do futebol no planeta. Por conta do curto tempo para apresentação de recurso, um recurso para reverter a decisão soa como pouco provável.

Além da atitude em particular no jogo das Eliminatórias, o histórico polêmico de Dibu Martínez pesou para a decisão. Isso porque, na final da Copa do Mundo de 2022, as provocações contra os batedores de pênalti da França e o gesto obsceno ao receber a luva de ouro do torneio não caíram bem pelos lados da Fifa. Não por acaso, se instituiu uma regra onde ficou poribido a interação nesse sentido entre arqueiro e batedor.

Relembre o caso

Logo depois do apito final em Colômbia 2 x 1 Argentina, Dibu Martínez deu um tapa na câmera do cinegrafista Jhonny Jackson antes de deixar o gramado do Metropolitano de Barranquilla. O profissional de imprensa, aliás, foi ouvido pela emissora colombiana ‘RCN‘ do seu sentimento após o ocorrido: