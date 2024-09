Bahia x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia recebe o Criciúma neste domingo (29), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em sexto lugar na tabela e somando 42 pontos, o Tricolor de Aço está em busca do G4 e conta com o fator casa para uma importante vitória. Já na parte de baixo da tabela, na 13ª posição, com 32 pontos, o Tigrão precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere a partir das 18h30 (de Brasília).

Como chega o Bahia

Eliminado no início do mês nas quartas de final da Copa do Brasil, o Tricolor de Aço concentra sua atenção apenas no Campeonato Brasileiro. Na sexta colocação, está em busca do G4 da competição e chega para o confronto contra o Criciúma após uma boa vitória sobre o Galo em casa, por 3 a 0, e uma dura derrota para o Fortaleza fora, por 4 a 1.