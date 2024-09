Hulk revela quase saída do Atlético por desrespeito da arbitragem em campo

Atacante do Galo analisa que levou uma proposta para Rodrigo Caetano, mas acabou seguindo no clube mineiro Crédito: Jogada 10

Grande nome do Atlético-MG desde sua chegada ao clube em 2021, o craque Hulk brilha com seus gols e atuações. No entanto, as reclamações com a arbitragem também ganham destaque. O camisa 7 afirmou, em entrevista, que quase deixou o futebol brasileiro por causa de discussões com a arbitragem. Ele alega falta de respeito por parte dos árbitros. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Na verdade, eu pensei sim em sair do Galo. Trouxe até uma proposta para o Rodrigo (Caetano, diretor de futebol). Ninguém sabe disso, não comentei com ninguém. Tinha uma proposta da Arábia, mostrei para o Rodrigo e falei: ‘Quero ir embora, estou cansado disso'”, disse Hulk ao ge.

