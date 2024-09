Atlético x São Paulo: Paulinho não conhece as condições do gramado da Arena MRV

Atlético e São Paulo se enfrentam na noite desta quinta-feira (12) pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo será realizado na Arena MRV, que está passando por manutenção no gramado. No entanto, questionado sobre as condições do campo, o atacante atleticano Paulinho não soube informar.

“Eu, particularmente, não recebi nenhum feedback sobre o gramado, mas acredito que a Arena teve o tempo necessário para realizar a recuperação. Todos sabemos que o jogo será na Arena, então, independentemente da condição do gramado, teremos que chegar e fazer o nosso melhor para garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil”, afirmou Paulinho.

