Técnico que acompanhou Igor Jesus na base não se surpreende: ‘Sempre foi goleador’

Sucesso meteórico! Camisa 99 tem números impressionantes em apenas 13 jogos pelo Botafogo. J10 fala com treinador que o viu crescer no Coritiba

Igor Jesus saiu-me melhor do que encomenda desde a chegada recente ao Botafogo. Afinal, em somente 13 partidas, marcou seis gols, decidiu partidas importantes e caiu nas graças do público alvinegro. Tanto pelo desempenho dentro das quatro linhas, quanto pelo carisma com sua comemoração do Kamehameha (do anime “Dragon Ball Z”), virou o xodó da galera. O início meteórico, porém, não surpreende quem já o conhecia desde cedo. É o caso do técnico Igor Guerra. Ele acompanhou o jogador nas categorias de base do Coritiba.

“Sempre foi goleador. Era uma questão de oportunidade. Por isso, minha expectativa para vê-lo no Botafogo era muito grande. Ainda mais em uma disputa sadia e difícil com Tiquinho”, disse o treinador, em contato com a equipe de reportagem do Jogada10.