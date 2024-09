Gisele destaca união para falar da força do Brasil no Mundial Sub-20

A Seleção Brasileira Feminina Sub-20 vem fazendo grande campanha na Copa do Mundo da categoria. Muito por conta do sistema ofensivo da equipe. Gisele é um desses destaques. Logo na estreia, a atacante do Grêmio já deixou sua marca, no confronto contra a seleção de Fiji. Para a jogadora, a união do elenco vem sendo fundamental para que tudo acabe fluindo dentro de campo.

“Nossa Seleção é bem forte, demonstrou isso na fase de grupos, e somos aqui um grupo cada vez mais unido. No início da preparação, eu não tinha muita intimidade com algumas meninas, mas, agora, com o convívio, isso mudou bastante”, disse Gisele, em entrevista para o site da CBF.