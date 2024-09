Diretor explica movimentação do Vasco no mercado: ‘Ter responsabilidade’

O Vasco apresentou, nesta terça-feira (10), mais um reforço para a sequência da temporada: o suíço Maxime Domínguez. No entanto, além dele, o diretor Marcelo Sant’Ana também falou com a imprensa e explicou como o clube se posicionou no mercado e a busca frustrada por um zagueiro.

“A janela do meio do ano é de correção. A gente faz os grandes movimentos no início da temporada. A gente buscou qualificar o nosso elenco. Na minha chegada tivemos a lesão do João Victor, que nos deixou com três zagueiros adultos e os dois da base. O retorno do João Victor nos passou tranquilidade. E não encontramos um atleta que casasse responsabilidade financeira e retorno técnico “, disse Marcelo Sant’Ana.

Busca frustrada por zagueiro e respeito ao orçamento

O diretor revelou que o Cruz-Maltino buscava um defensor experiente, porém não conseguiu adequar a procura ao lado financeiro. O nome do jovem Ian Glavinovich, de 22 anos, surgiu na reta final da janela, mas a negociação não se concretizou.