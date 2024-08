Vasco vira sobre o Athletico-PR e sai na frente na Copa do Brasil

Mais na luta do que na técnica, o Vasco buscou uma virada heroica novamente sobre o Athletico e venceu por 2 a 1, nesta quinta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Christian abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas Puma Rodríguez e Hugo Moura marcaram no fim para decretar o triunfo. Assim como na última segunda-feira, o Cruz-Maltino saiu atrás do marcador e teve dificuldades de criação, mas saiu com um resultado positivo.

Com o resultado, o Vasco pode até empatar que vai para semifinal da competição. O Athletico só avança por dois gols de diferença. Uma vitória da equipe rubro-negra por um gol leva a disputa para os pênaltis. Agora, as equipes voltam campo no domingo, às 18h30, pela 25ª rodada do Brasileiro. O Cruz-Maltino enfrenta o Vitória, no Barradão. O Furacão, por sua vez, recebe o Palmeiras, na Ligga Arena.

Dificuldades para criação no Vasco

A primeira etapa entre Vasco e Athletico foi de muitas faltas, porém houve chances para os dois lados em São Januário. A equipe de Curitiba repetiu basicamente a partida de segunda-feira, com bons passes e controle nas transições. O time carioca, por sua vez, chegou ao campo ofensivo em jogadas rápidas de contra-ataque, porém com dificuldades na criação. Payet muito marcado e ainda sem ritmo. Assim, foi o Furacão foi mais eficiente. Aos 31 minutos, Canobbio lançou para área, Mastriani ajeitou de cabeça para Christian estufar a rede de Léo Jardim. No fim, o Cruz-Maltino chegou mais pela esquerda, porém sem sucesso. Vegetti, aliás, quase não apareceu.