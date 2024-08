Inter negocia com zagueiro brasileiro que joga em Portugal

Clayton Sampaio atua no AVS e chegaria para brigar por posição no elenco colorado. Defensor passou pela base do Santos Crédito: Jogada 10

O Inter segue na busca por um zagueiro para a sequência da temporada. Depois de acertar com Rogel, o Colorado abriu negociações com o brasileiro Clayton Sampaio, que atua no AVS, de Portugal. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A diretoria tem o interesse de comprar parte dos direitos econômicos do defensor, que tem contrato até junho de 2027. O Inter vê a negociação como avançada, mas há alguns detalhes para acertar com o staff do jogador e com os portugueses.

Na última temporada, Clayton Sampaio ajudou o clube a conseguir o acesso à elite do futebol português, atuando em 41 das 42 partidas. Destro e com 1,87, o zagueiro entrou em campo duas vezes em 2024/25, ficando fora somente no último duelo da equipe. Afinal, já estava na iminência de ser vendido. Clayton Sampaio tem 24 anos e passou pela base do Santos. Profissionalizou-se no São Bernardo antes de ir para Portugal, onde atuou por clubes menores como Famalicão, Felgueiras, Real SC e Nacional. Assim, está desde 2023 no AVS.