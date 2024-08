Fifa define datas para Copa Intercontinental 2024

De olho no Mundial! A Fifa definiu as datas para a Copa Intercontinental de 2024. Dessa forma, o campeão da Libertadores desta edição já tem o dia da estreia definido. E as chances de ser um brasileiro são enormes, uma vez que cinco equipes ainda estão na disputa nas quartas de final da competição.

Assim, quem conquistar o título enfrenta o Pachuca, do México, no dia 11 de dezembro, já pelas quartas de final da Copa Intercontinental. Dessa maneira, quem vencer joga a semifinal contra o Al Ahly, Al Ain ou Auckland City, três dias depois, ou seja, no dia 14 de dezembro.

A final também já tem data marcada: dia 18 de dezembro. Além disso, o Real Madrid já é a equipe que está esperando o outro finalista, já que a Fifa alterou o formato desta temporada, colocando o campeão da Champions League direto na final. Apesar de todas as datas definidas, a entidade ainda não definiu o local das partidas.