Justiça concede liminar para bloqueios de ativos da Xland em caso de Willian Bigode

A juíza da 36ª Vara Cível de São Paulo, Paula da Rocha e Silva, determinou a expedição de ofício com ordem de bloqueio de ativos financeiros pertencentes a empresa Xland, que estejam alocados na empresa norte-americana FTX. A decisão foi decretada com base numa ação movida por Loisy Marla de Siqueira, esposa do atacante Willian Bigode, do Santos, em processo contra a operadora de criptomoedas.

A Justiça quer, portanto, que a FTX se posicione sobre possíveis recursos investidos pela Xland na empresa. Nesse sentido, haverá um bloqueio para ressarcimento do valor aplicado por Loisy Siqueira em um dos contratos.

“A decisão revela o prestígio do Judiciário ao princípio da cooperação, na busca da verdade real. Desde outrora já afirmávamos que este é um caminho a ser explorado do qual poderá render frutos que ultrapassarão os limites deste processo e repercutir de forma potencial diante de todos aqueles que ostentam prejuízos causados por contratos inadimplidos pela Xland”, disse o advogado de Loisy.