Paulinho lamenta decisões erradas do Atlético no ataque

Nada deu certo para o Atlético na derrota diante do Fluminense. Com alguns titulares poupados, o Galo foi derrotado pelo Tricolor das Laranjeiras por 2 a 0, neste sábado (24), no Mineirão, pela 24ª rodada do Brasileirão. Entretanto, a atuação ruim do time atleticano gerou incomodo da arquibancada e também de Paulinho. Assim, o camisa 10 lamentou as decisões erradas do ataque.

ATUAÇÕES DO ATLÉTICO!

“Precisamos ter um pouco mais de paciência quando temos a bola no pé. Em diversos momentos tentamos forçar jogadas contra uma equipe que quer jogar no nosso erro. Nós temos um plano de jogo que expõe nossa defesa, mas nos obriga a ter mais personalidade. Temos que ter mais consciência nas escolhas das jogadas para não errar tanto”, disse.