Santos e Amazonas não saem do zero na Vila Belmiro

Decepção na Vila Belmiro para a torcida do Santos. Afinal, neste sábado (24/8), pela 23ª rodada da Série B, o time recebeu o Amazonas e ficou no 0 a 0. O jogo foi sob forte chuva, o que comprometeu a qualidade deste duelo com poucas chances, as melhores do goleiro santista Brazão. Também pesou para o Peixe ficar com dez desde os 12 minutos da etapa final, após expulsão de Escobar.

O empate leva o Santos aos 39 pontos, em segundo lugar e um jogo a mais do que o líder Novorizontino. O Amazonas, com 31 pontos, segue no meio da tabela, abrindo nove da zona de rebaixamento.

Primeiro tempo decepcionante

O Santos fez jogo abaixo da média nos 45 minutos iniciais. Afinal, apesar de buscar ataques com Otero, pela direita, e o recém-contratado Wesley Silva tentando se movimentar, o time não construiu ataques perigosos. Bem diferente do Amazonas, que era eficaz em contra-ataques e teve as duas grandes chances desta etapa. Na primeira, falta bem cobrada por Diego Torres; na outra, chute de fora da área de Serafim. Mas, nas duas vezes o goleiro Gabriel Brazão fez excelentes defesas.