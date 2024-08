Na mira da Conmebol, Atlético pode enfrentar punições

Galo teve problemas com racismo, mas também com segurança e o gramado da Arena MRV

O jogo entre Atlético e San Lorenzo, realizado na terça-feira (20) na Arena MRV, garantiu ao Galo a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores. No entanto, alguns acontecimentos podem trazer complicações para o clube mineiro, investigado pela Conmebol em três casos distintos.

O primeiro caso envolve alegações de racismo. A torcida do Atlético, aliás, chegou a fazer uma campanha contra atitudes assim. No entanto, dois torcedores atleticanos foram flagrados fazendo gestos racistas direcionados aos fãs do San Lorenzo.

O Galo já iniciou esforços para identificar esses torcedores e está colaborando com a polícia nas investigações. A Conmebol pode impor penalidades severas.