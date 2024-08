Ramón Díaz lamenta a falta de efetividade do Corinthians

O Corinthians fecha o domingo (4) frustrado. Na Neo Química Arena, o time de Ramón Díaz ficou no empate por 1 a 1 com o Juventude, pela 21ª rodada do Brasileirão 2024. Com o empate, o Alvinegro retornou a zona de rebaixamento com 20 pontos na 18ª colocação.

Na coletiva de imprensa, o comandante viu a sua equipe criar boas chances, mas não soube aproveitar tudo que foi produzido. “Faltou o gol. Tivemos muitas situações, não tão claras, mas geramos jogo, botamos bastante gente no ataque mas o grupo não conseguiu resolver. Uma lástima. Era pra ganhar hoje. Tivemos uma desatenção no inicio, mas depois se acomodamos defensivamente e atacamos 90 minutos, mas não conseguimos resolver”, declarou na sala de imprensa.