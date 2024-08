Soberano, Botafogo goleia o Atlético-GO e retoma liderança do Brasileiro

Em noite de soberania alvinegra e grande atuação de Luiz Henrique, o Botafogo venceu o Atlético-GO por 4 a 1, na noite deste sábado, no Antônio Accioly, pela 21ª rodada do Brasileirão. Carlos Alberto, Igor Jesus, Óscar Romero e Luiz Henrique fizeram os gols do Glorioso. O camisa 7, além do gol, participou de dois gols e sofreu dois pênaltis. Campbell fez o único do Dragão, que se afunda na competição.

Com o resultado, o Botafogo retoma a liderança momentaneamente, com 43 pontos, ao lado do Flamengo, que joga contra o São Paulo neste sábado. O Atlético-GO, por sua vez, segue na lanterna, com apenas 12 pontos. Agora, os times voltam a campo pela Copa do Brasil. Na terça-feira, o Dragão enfrenta o Vasco, às 21h45, em São Januário. Na quarta, o Alvinegro encara o Bahia, às 19h, na Arena Fonte Nova.

Pouca criação, mas eficiência

Atlético-GO e Botafogo tiveram os 15 minutos iniciais bem fraco e de pouca inspiração, mas balançaram as redes. O panorama mudou após 20 minutos. Luiz Henrique fez uma jogada individual, cruzou para cabeçada de Igor Jesus. Pedro Rangel espalmou, mas Carlos Alberto, em boa posição, só empurrou para o fundo da rede. Agitou o jogo. O Dragão assustou pouco tempo depois. Luiz Felipe conseguiu cabeçada, mas Danilo Barbosa tira em cima da linha. No fim, o Atlético-GO buscou o empate em cobrança de pênalti. Cuiabano pisou no calcanhar de Maguinho, porém sem intenção. O árbitro marcou após ánalise no vídeo. O experiente e com Copa do Mundo nas costas, Campbell, bateu com tranquilidade e sem chances para John.