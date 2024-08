Atlético-GO x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em fases opostas, Dragão e Alvinegro jogam, neste sábado, às 20h, no Antônio Accioly, pela 21ª rodada do Brasileirão

Em duelo de opostos na tabela, Atlético-GO e Botafogo entram em campo neste sábado (3/8), às 20h, no Estádio Antônio Accioly pela 21ª rodada do Brasileirão. O Dragão ocupa a lanterna, enquanto o Glorioso é o vice-líder e busca seguir bem na competição.

Como chega o Atlético-GO

O Atlético-GO convive com a 20ª posição do campeonato. São 11 jogos sem vencer no Brasileirão. A equipe vem de empate na Copa do Brasil por 1 a 1 com o Vasco no meio da semana. O Dragão está numa sequência de quatro jogos consecutivos contra times cariocas e terá o Botafogo como terceiro duelo nesse período.

Além disso, o time terá desfalque para a partida. O zagueiro Pedro Henrique, afinal, cumpre suspensão pelo terceiro amarelo. Sem atuar contra o Vasco, por regulamento, o atacante Janderson deve retornar como titular no setor ofensivo. Ademais, o time titular deverá ser escalado para esse compromisso.

Como chega o Botafogo

Do outro lado, o Botafogo tem situação bem mais tranquila, está na vice-liderança, com 40 pontos, e vai em busca da ponta. Para o duelo, o atacante Matheus Martins está regularizado e pode fazer estreia pelo Alvinegro.