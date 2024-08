Pulgar expõe lesão e ironiza arbitragem de Flamengo x Palmeiras nas redes sociais

O volante chileno recebeu uma forte entrada de Raphael Veiga no tornozelo e cobrou o VAR pela não expulsão do meia alviverde

O Flamengo sobrou para cima do Palmeiras nos primeiros 90 minutos das oitavas de final da Copa do Brasil. O domínio rubro-negro, no entanto, poderia ter sido maior se Raphael Veiga fosse expulso no lance mais polêmico da vitória por 2 a 0, no Maracanã. O meia alviverde correu o risco de expulsão após um pisão na perna de Erick Pulgar, que, inclusive, publicou uma imagem da lesão logo depois do fim da partida.

Erick Pulgar usou as redes sociais para dar coro às reclamações do Flamengo sobre a não expulsão de Raphael Veiga, ainda no primeiro tempo. O chileno expôs a lesão na altura do tornozelo e ironizou a arbitragem: “Não foi nada”.

O lance

Raphael Veiga acertou o tornozelo de Pulgar aos 32 minutos do primeiro tempo, e Bráulio da Silva Machado puniu o palmeirense com cartão amarelo pela entrada. A interpretação do árbitro, contudo, causou revolta na comissão técnica do Flamengo, que pediu interferência do VAR para uma possível expulsão – o que não ocorreu.