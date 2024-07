Quem pode substituir Estêvão no Palmeiras?

Estêvão está fora de combate e sem previsão de retorno, o que deixa no ar a expectativa para quem irá assumir a vaga do camisa 41 Crédito: Jogada 10

Nesta segunda-feira (29), o Palmeiras confirmou que o atacante Estêvão será baixa por conta de uma nova entorse do tornozelo esquerdo. A lesão ocorreu diante do Vitória, em jogo realizado no último sábado. O jogador já iniciou o tratamento no Núcleo de Saúde e Performance. Devido a situação, o técnico Abel Ferreira volta a olhar para o seu elenco, agora recheado de opções, para definir quem irá dar conta do lado direito do ataque alviverde.

Opções do Palmeiras Como primeiro nome, Dudu surge como a opção mais viável. Quando Estevão ficou de fora, o camisa 7 pintou como alternativa. Porém, ele pareceu sem ritmo e não conseguiu manter o padrão do garoto. Sendo assim, fica o debate para saber se ele é a melhor escolha. Por causa disso, Abel Ferreira pode analisar outras alternativas. Uma delas é Felipe Anderson. O jogador que chegou ao clube recentemente, se destacou pela Lazio no lado direito do ataque. O problema é que desde a sua estreia, ele permanece no lado direito, onde fica claramente desconfortável para jogar. A terceira opção é Mauricio. Contratado a pedido do treinador, o meia pode cair pelo setor de Estêvão e ajudar o Verdão a minimizar a perda do garoto de 17 anos. Contudo, não é atleta para jogar pelas beiradas.