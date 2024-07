Torcida do Inter tenta invadir gramado do Beira-Rio após eliminação

Colorado empata por 1 a 1 com o Rosario Central e está fora da Copa Sul-Americana; Equipe acumula terceira eliminação no ano

A frustração do torcedor colorado com a eliminação na Copa Sul-Americana na noite desta terça-feira (23) extrapolou as arquibancadas. Após o empate por 1 a 1 com o Rosario Central, os torcedores tentaram invadir o gramado do Beira-Rio.

A tentativa, aliás, aconteceu atrás do gol da direita de onde ficam as cabines de imprensa. A segurança do clube conseguiu conter a maioria dos invasores. Imagens da televisão mostram que ao menos um colorado entrou no campo, de maneira pacifica, pelos stewards.

Desde os minutos finais de jogo, o torcedor colorado, inclusive, mostrou sua insatisfação ao deixar o estádio antes do apito final. Ao fim do confronto, os torcedores emitaram vaias em direção aos jogadores. Além disso, houve confusão no lado de fora do estádio em que a polícia teve que ser acionada.