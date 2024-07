PSG prepara barca com oito jogadores; veja a lista

A saída de Kylian Mbappé para o Real Madrid não deve ser a única mudança no elenco principal do PSG para esta temporada. Fora dos planos do técnico Luis Enrique, oito jogadores foram colocados para treinar à parte e estão liberados para procurar outro clube.

Entre os principais nomes da barca do Paris Saint-Germain estão o lateral-esquerdo Juan Bernat e o meia Renato Sanches. Eles não atuaram no clube na temporada passada e foram cedidos a outras equipes. Uma coincidência: a dupla atuou junta no Bayern de Munique em anos anteriores.