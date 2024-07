Joia do Real Madrid surge em foto com influencer famosa e pira a web

Arda Guler tirou uma foto com Ekin-Su, estrela britânica de reality show ligado à pegação entre os participantes

Uma postagem da influencer Ekin-Su deu o que falar nas redes sociais. A britânica publicou em sua conta no X (antigo Twitter) uma foto com Arda Güler, jovem estrela turca do Real Madrid. A ação foi suficiente para que seguidores especulassem um possível relacionamento entre os dois.

A publicação rendeu quase 120 mil curtidas, além de mais de 20 milhões de visualizações. Na imagem, Ekin-Su e Güler aparecem em uma academia localizada no resort cinco estrelas de luxo Titanic Deluxe Bodrum, na Turquia. O registro, aparentemente casual, levou os fãs do clube madrilenho à loucura, além da conquista de uma nova fã.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Hala Real Madrid, vocês ganharam uma nova torcedora”, escreveu a influencer logo após a repercussão da postagem.