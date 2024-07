Shakira ganha bolada milionária na final da Copa América; Veja valor

Ficou a cargo da artista o show no intervalo do jogo em Miami. E para isso, ela ganhou um cachê milionário pela apresentação que teve sete minutos.

A cantora colombiana Shakira esteve no Hard Rock Stadium, para a final da Copa América , nesse domingo (14). No entanto, ele não foi para o local apenas acompanhar a sua seleção, mas sim se apresentar.

Para cantar para o público, a artista embolsou US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,9 milhões). O jornalista argentino Juan Etchegoyen foi o primeiro a informar sobre o cachê recebido pela cantora.

Apesar de soltar a voz, a colombiana não deu sorte para a seleção do seu país. A Argentina venceu a final, por 1 a 0, com gol de Lautaro Martínez. A Colômbia segue com apenas um título do torneio na história.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.