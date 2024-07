Filho de Dunga agradece caminhoneiro por ajuda aos pais após acidente

Ex-técnico da Seleção Brasileira perdeu o controle da direção e capotou o carro na BR-116, na tarde do último sábado (13) Crédito: Jogada 10

O preparador físico Bruno Verri, filho de Dunga e Evanir Miller da Silva Verri, agradeceu o caminhoneiro que ajudou os pais após o acidente do último sábado (13). O casal capotou o carro na BR-116 em Campina Grande do Sul, na Grande Curitiba, mas teve apenas ferimentos leves e se recuperam em casa. Bruno se manifestou através de um comunicado nesta segunda-feira, dia 15. O filho de Dunga agradeceu todo carinho que a família tem recebido nos últimos dias, mas fez uma referência especial ao caminhoneiro que colaborou com os primeiros socorros dos pais. "A todos que se preocuparam e deram apoio à família; ao motorista de uma carreta que imediatamente colaborou com os primeiros atendimentos, no momento do acidente; e ao Hospital Angelina Caron, que nos ofereceu uma ótima estrutura e onde fomos muito bem atendidos pela equipe", escreveu.