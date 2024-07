Estêvão possui números superiores aos de Neymar em seu início no Santos: veja o comparativo

O atacante Estêvão brilha pelo Palmeiras nesta temporada, e seus números se comparados aos de Neymar em seus primeiros 17 jogos com a camisa do Santos são superiores. Estêvão alcançou sua quarta assistência na vitória do Verdão sobre o Atlético-GO. Em relação aos gols, a cria palmeirense soma cinco, enquanto Neymar tinha quatro no mesmo recorte de jogos pelo Santos.

Desse modo, na média de participações diretas em gols, o jogador comandado por Abel Ferreira supera Neymar: 0,53 contra 0,47 do santista. Consideramos a participação em gol quando o jogador contribui com um gol marcado ou uma assistência.

No geral, Estêvão jogou 33 partidas até o momento na temporada, com 11 gols e sete assistências. Ele já decidiu jogos diretamente contra o Bahia, Atlético-MG, Vasco da Gama e marcou o gol de empate contra o Grêmio. Assim, sua contribuição direta resultou em 10 pontos para o time paulista.