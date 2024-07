Alisson sai na bronca com arbitragem após derrota do São Paulo para o Atlético

Meia questiona falta de critério em jogo realizado na Arena MRV, por outro lado, valoriza atuação do Tricolor mesmo com resultado negativo

O São Paulo foi derrotado pelo Atlético nesta quinta-feira (11) na Arena MRV, pela 16ª rodada do Brasileirão. Assim, o time perde após cinco rodadas e fica com 27 pontos, na quinta colocação do campeonato. Porém, o time paulista saiu na bronca contra a arbitragem. Alisson afirmou estar chateado com decisões da arbitragem.

O meia afirmou que chegou até os atletas do Tricolor imagens de uma possível mão de Paulinho no segundo gol do Atlético, o que foi decisivo para a vitória.

“A gente fica chateado, né, pelo andamento da partida. O primeiro gol ali, um lance muito duvidoso, onde o Luciano sofre a falta, né, no nosso ponto de vista. E acaba que o Luiz tem um contato natural. Se ele for dar falta assim, terá falta o jogo inteiro, se a gente tiver contato. No segundo gol, né, o que chegou até nos atletas foi que teve algumas imagens que pegam na mão, outras imagens que não. Então, cara, tem que ter um pouco mais de vocês, né, porque estraga a partida, estraga tudo aquilo que a gente veio fazer aqui hoje”, disse Alisson.