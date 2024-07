Segue o líder! Botafogo supera o Vitória e pula para o topo do BR-24

O Campeonato Brasileiro, agora, tem um novo líder. Nesta quarta-feira (11), no Barradão, o Botafogo mostrou que é um visitante indelicado e bateu o Vitória por 1 a 0, pela rodada 16 da competição nacional. Com 33 pontos, o Mais Tradicional, assim, deixa os rivais Palmeiras e Flamengo para trás. O Verdão também soma 33, mas perde no saldo de gols. Já o Rubro-Negro ficou com 31.

Jogo truncado no meio de campo

Um primeiro tempo de marcações bem executadas e poucos momentos de emoção para o torcedor. Ainda assim, o Botafogo foi um pouquinho mais efetivo do que o Vitória, que buscava somente transições e acelarar o jogo toda hora. Assim, Júnior Santos e Savarino tiveram as melhores chances, mas desperdiçaram, levando pouco perigo à meta rubro-negra.

Botafogo é letal, desta vez, com emoção

Será que o dedo de Artur Jorge começou a fazer efeito no vestiário? Afinal, o Botafogo voltou um pouco mais diferente, ávido para buscar a vitória. Incisivo, o Glorioso foi à frente. Gregore sofreu pênalti que Eduardo, inexplicavelmente, cobrou no Aeroporto de Salvador. Que chance! Mas o domínio era dos cariocas. Tanto que, minutos depois, Tchê Tchê roubou bola no meio de campo, avançou e chutou. Arcanjo largou no pé de Savarino… Gol do Mais Tradicional!