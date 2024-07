Atlético divulga relacionados para jogo contra o Botafogo

O Atlético-MG divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Botafogo. A grande novidade fica por conta do retorno do volante equatoriano Alan Franco, que foi eliminado da Copa América na noite da última quinta-feira (04). A bola vai rolar para o duelo de alvinegros neste domingo (07), às 20h30, no Estádio Nilton Santos. O Galo, inclusive, viajou para o Rio de Janeiro nesta tarde (06). A partida vale pela 15ª rodada do Brasileirão.

Ainda por conta da Copa América, o Atlético-MG não poderá contar com o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que está com a Seleção Brasileira. Já o atacante chileno Eduardo Vargas, eliminado na primeira fase, retornou e até entrou na derrota para o Flamengo por 4 a 2.

O lateral-direito Mariano apresentou um edema muscular no adutor da coxa esquerda. Assim, não foi relacionado. O jogador já iniciou o tratamento e está sob cuidados do DM do Atlétic0-MG. Outro que não atua é o zagueiro Rômulo, afinal, foi expulso no último compromisso do Atlético. Por outro lado, o atacante Alan Kardec, recuperado de pancada na cabeça, está relacionado outra vez.