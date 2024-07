Toni Kroos, após desclassificação da Alemanha: ‘Ainda preciso assimilar’

Toni Kroos não escondia a frustração no fim do eletrizante duelo em que a Alemanha foi eliminada da Euro pela Espanha. Afinal, nesta competição em que os germânicos são os anfitriões, o jogo estava 1 a 1 e caminhava para os pênaltis. Mas os espanhóis marcaram no último minuto da etapa final da prorrogação. Adeus para a Alemanha e fim da carreira de um dos maiores jogadores deste século, pois Kroos já havia anunciado a aposentadoria após a Euro. O apoiador de 34 anos sonhava com o único título que faltava numa carreira coroada de êxitos no Bayern, Real Madrid e Seleção da Alemanha.

“É um momento que preciso assimilar. Depois de uma derrota como essa, tudo fica no lá fundo. Mas tenho de lembrar tudo que conquistei e tenho orgulho de ajudar um pouco a equipe. Mas o que este time fez de bom não se apaga por não terminarmos esta Euro da maneira que gente queria”, disse.

Kroos pede que o torcedor alemão tenha confiança com essa nova geração com Musiala, Wirtz & Cia. Afinal, ela tem condições de manter a Alemanha no mais alto patamar do futebol.