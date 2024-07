Atlético espera por Alan Franco e Milito tem problema na zaga

Alan Franco estava com a Seleção do Equador, na Copa América, mas é aguardado em Belo Horizonte neste sábado

O Atlético entra em campo no domingo, 7/7, contra o Botafogo, às 20h30 (de Brasília), pelo Brasileiro, no Niltão no Rio. Para a partida, o Galo terá, pelo menos, uma alteração em relação ao jogo em que perdeu para o Flamengo, na quarta-feira passada.

Afinal, o zagueiro Rômulo foi expulso por receber dois cartões amarelos diante do Rubro-Negro e é carta fora do baralho. A tendência é a de que o lateral-direito Mariano volte ao time.