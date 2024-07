Vitória do Flamengo na Arena MRV contou com provocações e memes na internet. Confira!

No primeiro confronto entre as equipes na casa do Atlético, foi o time carioca que levou a melhor, e venceu por 4 a 2 Crédito: Jogada 10

Atlético e Flamengo, um clássico interestadual de muita tradição, quando se enfrentam, é certeza de muita provocação entre as torcidas. Assim, não foi diferente na noite de quarta-feira (3), quando o Rubro-Negro venceu o confronto por 4 a 2, na Arena MRV. O J10 mostra para você alguns dos elementos que chamaram a atenção nesta partida. Provocação antes mesmo do jogo começar Pela primeira vez o Atlético recebeu o Flamengo em sua nova casa. Ou seja, o clube preparou uma grande atmosfera para esse confronto, que desde a década de 80 se tornou uma grande rivalidade. Uma das ações do clube mineiro foi um show de fogos na entrada das equipes em campo. Os atleticanos, no entanto, não contaram que os rubro-negros utilizariam disso um motivo para provocar.