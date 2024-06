França x Bélgica: onde assistir, escalações e arbitragem

França e Bélgica se enfrentam nesta segunda-feira (1º), às 13h, na Merkur-Spiel Arena, em Düsseldorf, Alemanha. Este é o maior confronto das oitavas de final da Eurocopa, reunindo duas seleções tradicionais do futebol europeu. A França terminou a fase de grupos na segunda posição do Grupo D com cinco pontos, após uma vitória e dois empates, ainda não mostrando todo o seu potencial. Por outro lado, a Bélgica, que também ficou em segundo lugar no Grupo E, somou quatro pontos com uma vitória, um empate e uma derrota. Prepare-se para um jogo emocionante entre esses gigantes do futebol europeu.