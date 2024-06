Santos respalda Carille mesmo em caso de derrota para o Mirassol

Diferente do duelo contra o Goiás, diretoria entende que pior momento já passou e vai dar mais tempo para o treinador trabalhar no Peixe

O Santos encara o Mirassol, nesta terça-feira (25), às 19h, fora de casa, pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe vai para este jogo com a crise amenizada, após bater o Goiás em seu último compromisso. Contudo, diferente do embate contra o Esmeraldino, o técnico Fábio Carille chega respaldado pelo Alvinegro Praiano, mesmo em caso de nova derrota.

Contra o Goiás, Carille estava ameaçado no cargo e poderia ser demitido em caso de derrota. Afinal, o Peixe vinha de quatro derrotas seguidas, e o quinto revés em sequência deixaria a situação do treinador insustentável. Com a vitória, a pressão externa foi aliviada, e o entendimento interno é que a comissão técnica faz um bom trabalho no dia a dia do CT Rei Pelé para contornar a crise.