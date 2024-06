Bruno Henrique sofre lesão e não enfrenta o Juventude

Atacante completa lista de desfalques do Flamengo, que, agora, conta com oito jogadores

O Flamengo informou, na tarde desta terça-feira (25), que Bruno Henrique sofreu um trauma no pé esquerdo. Dessa forma, o atacante, que já iniciou tratamento, não enfrenta o Juventude na quarta-feira, em Caxias do Sul.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quem também passou por avaliação, recentemente, do departamento médico do clube carioca foi o zagueiro David Luiz, que deixou o clássico com o Fluminense com dores no joelho direito. Entretanto, ele viaja com a delegação para a partida fora de casa.