Diniz é homenageado por torcedores após saída do Fluminense; veja repercussão

Fernando Diniz não resistiu à derrota para o Flamengo, quarta consecutiva no Brasileirão, e deixou o Fluminense após mais de um ano no clube. A demissão era um desejo de boa parte da torcida, mas não inibiu o sentimento de gratidão da predominância tricolor pela trajetória marcante. Não à toa, o clima nas redes sociais momentos após a oficialização da saída era de – muito – reconhecimento e homenagens. “Obrigado por tudo ao MELHOR que já vi em toda minha vida. Você nos deu o MAIOR momento da história do Fluminense. Um final ruim jamais apagará essa história vitoriosa. Vitória do Fluminense e muito obrigado, Fernando Diniz. Um dos maiores da nossa história”, escreveu Emmanuel Luiz, torcedor do clube, em suas redes sociais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A segunda passagem de Fernando Diniz se encerra como a mais longeva de um técnico do Fluminense no século XXI. Seu auge à frente do clube certamente ocorreu em 2023, quando conquistou o título inédito da Libertadores da América e, ainda por cima, sagrou-se campeão Carioca diante do arquirrival. O treinador ainda levantou o troféu da Recopa Sul-Americana 2024 ao superar a LDU e afastar um dos maior ‘fantasmas’ da história tricolor.

A realidade, no entanto, é outra. O Fluminense se complicou ainda mais no Campeonato Brasileiro após a derrota para o Flamengo, por 1 a 0, no último domingo (23). Com apenas uma vitória, o Tricolor amarga a lanterna da competição e soma seis pontos em 33 disputados até o momento. Demissão de Fernando Diniz: repercussão Fernando Diniz, agradecemos por suas conquistas, seu nome está marcado na história dos campeões do nosso clube. Desejamos sucesso na sua trajetória. Quem espera sempre alcança. pic.twitter.com/tyUlqiGHUa