Copa América 2024: veja as principais informações da Costa Rica

A Costa Rica disputará a Copa América pela sexta vez na história, mas não tem a expectativa muito alta para a edição de 2024, nos Estados Unidos. A seleção costa-riquenha aposta suas fichas no experiente goleiro Keylor Navas, do Paris Saint-Germain, para conseguir sobreviver ao favoritismo das seleções do Brasil, Colômbia e Paraguai. O trio da América do Sul carregam o favoritismo na chave. Veja abaixo as principais informações da Costa Rica:

Veja a tabela da Copa América 2024!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Costa Rica disputa a Copa América pela sexta vez na história. A tricampeã da Copa Ouro da Concacaf busca passar da fase de grupos após 20 anos. A seleção costa-riquenha conseguiu chegar às quartas de final nas edições de 2001 e 2004. Mas não passou da fase de grupos em 2011 e 2016. Para completar, o maior jogador da história do país, o excelente goleiro Keylor Navas, se aposentou da seleção. Assim, seu jogador mais conhecido é 0 veterano Joel Campbell, ex-Arsenal. Tem 31 anos, mas agora defende um time local, o Alajuelense.