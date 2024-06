São Paulo x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor coloca invencibilidade de Zubeldía em jogo diante do Dourado que vem em ascensão no Campeonato Brasileiro

O São Paulo encara o Cuiabá, nesta quarta-feira (19), às 20h, no MorumBIS, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor não sabe o que é perder há 14 jogos na temporada, mas vem de dois empates no Brasileirão e caiu para o sexto lugar. Assim, tenta voltar ao G-4 da competição. Já o Dourado, após um começo de torneio ruim, engatou duas goleadas nas últimas três partidas e deixou a zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o São Paulo

O técnico Luis Zubeldía chega para o duelo ainda invicto no comando do São Paulo. Contudo, para a partida contra o Dourado, o treinador terá desfalques. Afinal, Alan Franco terá que cumprir suspensão por conta do terceiro cartão amarelo. Aliás, ele está com um desconforto muscular e já estaria fora. Além disso, Rafael, Ferraresi, James Rodriguez e Bobadilla estão com suas seleções para a disputa da Copa América. Por fim, Rafinha e Pablo Maia seguem no departamento médico e está fora. O Tricolor é o sexto colocado e busca voltar a vencer após dois empates fora de casa.