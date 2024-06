Pedrinho pode ganhar mais destaque no Santos

Técnico do Santos elogiou Pedrinho após retorno do atacante ao campo e justificou erros pela falta de ritmo após tratamento de lesão

O técnico do Santos, Fábio Carille, enalteceu o retorno de Pedrinho ao time, após o jogo contra o Operário-PR, na sexta-feira (14/6). Apesar da derrota por 1 a 0 – a quarta seguida do Peixe nesta difícil temporada no Brasileirão – o treinador aliviou a barra do jogador, justificando alguns erros com o argumento de que ele está sem ritmo. Afinal, Pedrinho precisou ficar parado por um mês, por causa de dores no púbis.

“A bola chegou nele para que ele fizesse as jogadas e não terminou bem. Pra mim tenho claro que isso é ritmo de jogo”, disse Carille.

Contra o Operário, Pedrinho estava entre os 11 que começaram a partida. E tudo leva a crer que manterá a titularidade. Assim, poderia, finalmente, engrenar no Campeonato Brasileiro, já que ficou fora de campo por cinco jogos. Na estreia, contra o Paysandu, ele foi bem e teve papel crucial na vitória do Santos por 2 a 0: um gol e uma assistência.