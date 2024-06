América-MG vence CRB de virada e volta a liderar a Série B

Coelho reage no segundo tempo e faz 2 a 1 sobre os alagoanos no Independência; assim, chega a 21 pontos e supera o Avaí, que tem 20

O América-MG reassumiu a liderança da Série B do Brasileiro. Afinal, derrotou por 2 a 1 o CRB neste sábado (15), pela décima rodada da competição. No Independência, em Belo Horizonte, o time venceu de virada graças aos gols de Juninho e Fabinho no segundo tempo. Léo Pereira abriu o placar na primeira etapa para os visitantes.

Com o resultado, o Coelho chega a 21 pontos, um a mais do que o Avaí. Já o Galo fica mais próximo da zona de rebaixamento. Com oito pontos em oito rodadas, os alagoanos ocupam a 15ª posição, porém tem dois jogos a menos.

