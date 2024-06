Com escassez pela esquerda, Botafogo prioriza nova posição no mercado

Com as ausências de Savarino, que disputará a Copa América com a seleção venezuelana, e Jeffinho, lesionado, clube precisa reforçar setor

Com a proximidade da janela de transferências, o Botafogo necessita trazer reforços pontuais para qualificar o elenco. Assim, o clube carioca busca um meia, que possa atuar também pela ponta-esquerda. Isso porque com as ausências de Savarino, que disputará a Copa América com a seleção venezuelana, e Jeffinho, lesionado, Tchê Tchê tem atuado improvisado pelo setor. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o Alvinegro já confirmou dois reforços, que só poderão estrear depois do dia 10 de julho, quando a janela abre oficialmente. Tratam-se do volante Allan e do atacante Igor Jesus, que já haviam assinado pré-contrato no início do ano. Além deles e de mais um meia, um zagueiro também está em pauta para qualificar o sistema defensivo de Artur Jorge.