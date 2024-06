Apresentação de Mbappé no Real Madrid já tem data marcada

Com pompas de grande astro, Kylian Mbappé será apresentado no Real Madrid no dia 16 de julho, dois dias após a final da Eurocopa. Ele estará junto com milhares de fãs no Santiago Bernabéu após alguns anos de “namoro” com os Merengues.

No último dia 3 de junho, o Real Madrid confirmou todos os rumores e anunciou Mbappé como novo reforço para as próximas temporadas. O jogador, campeão mundial com a França em 2018, chega à capital espanhola a custo zero. Afinal, seu vínculo com o PSG estava no fim.