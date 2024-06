Zubeldía tem melhor início de um técnico no São Paulo desde 1986

Treinador ainda não sabe o que é perder no comando do Tricolor Paulista e tem um dos melhores começos de um técnico no clube Crédito: Jogada 10

O São Paulo vive grande fase desde que Luis Zubeldía chegou ao clube. Afinal, em 10 jogos, o treinador ainda não sabe o que é perder. Até agora são oito vitórias e dois empates desde a chegada do argentino. Contudo, o último triunfo em cima do Cruzeiro por 2 a 0 foi ainda mais especial para o comandante. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Afinal, com a vitória diante da Raposa, Zubeldía vive o melhor início de um técnico pelo São Paulo desde 1986. Na ocasião, a melhor marca pertence a Pepe, que teve um início arrasador à beira do gramado: arrancou com nove vitórias e um empate. Ou seja, números melhores que do atual treinador do São Paulo.