Lucas Moura vive ano artilheiro em seu retorno ao São Paulo

Na vitória do São Paulo por 2 a 0 diante do Cruzeiro, o atacante Lucas Moura anotou um dos gols. O triunfo no MorumBIS, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, ajudou o Tricolor a entrar no G-4 e sonhar com uma briga pela liderança do torneio nacional. Agora, a distância para o líder Flamengo é de apenas um ponto.

Por falar no camisa 7, desde o seu retorno, Lucas Moura tem realizado boas partidas com a camisa do São Paulo. Ou seja, a sua imagem de ídolo só aumenta no Tricolor.