Ancelotti conquista quinto título da Champions e amplia marca

No comando do Real Madrid, Carlo Ancelotti não cansa de bater recordes e erguer troféus. Afinal, neste sábado (1), o time merengue bateu o Borussia Dortmund por 2 a 0, em Wembley, e conquistou a Champions League pela 15ª vez em sua história. Com isso, o treinador, agora, soma cinco títulos do torneio continental, dois à frente dos demais. Sendo assim, o técnico tem três títulos no comando do Real Madrid (2014, 2022 e 2024) e dois pelo Milan (2003 e 2007). Além disso, o profissional ainda tem dois títulos como jogador, ambos pelo Rubro-Negro: em 1989 e 1990.