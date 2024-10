O fim do ano promete ser movimentado para os amantes do cinema. Com estreias de longas aguardados e histórias envolventes, há diversas opções para curtir nas telonas, indo desde dramas biográficos intensos até aventuras animadas. Confira, abaixo, 5 filmes imperdíveis que estreiam no cinema em novembro de 2024!

1. Ainda Estou Aqui (07/11)

Em “Ainda Estou Aqui”, Eunice Paiva precisa enfrentar uma perda e reconstruir sua vida ao lado dos filhos em tempos de incerteza e repressão (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures)

Dirigido por Walter Salles, “Ainda Estou Aqui” é baseado na obra autobiográfica de Marcelo Rubens Paiva e traz Fernanda Torres e Selton Mello nos papéis centrais. A história se passa nos anos 70, em plena ditadura militar, e acompanha Eunice Paiva em busca do marido Rubens Paiva, desaparecido após ser preso pelo regime.