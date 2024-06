6 sucos funcionais para uma dieta equilibrada

Os sucos funcionais têm se destacado como aliados na rotina de emagrecimento, proporcionando benefícios para quem busca perder peso de forma saudável. Essas bebidas são preparadas com ingredientes naturais, como frutas, vegetais, ervas e especiarias, que possuem propriedades nutricionais e funcionais. Ao combinar esses ingredientes de forma equilibrada, os sucos oferecem uma variedade de nutrientes, vitaminas, minerais e compostos bioativos que auxiliam no processo de emagrecimento.

Suco para aumentar a hidratação

Ingredientes

3 fatias finas de melancia sem casca

2 fatias finas de gengibre

1 colher de sopa de linhaça

500 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a melancia e a água e bata até ficar homogêneo. Acrescente o gengibre, a linhaça e o gelo e bata novamente até obter um suco homogêneo. Sirva em seguida.

Suco antioxidante (Imagem: Rimma Bondarenko | Shutterstock)

Suco antioxidante

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de framboesa

1/2 coco fresco

1 canela em pau

1 anis-estrelado

700 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em água corrente, lave as framboesas. Reserve. Após, com a ajuda de uma faca, retire a casca e corte o coco em pedaços pequenos. Disponha as frutas em um liquidificador, adicione a água e bata até obter um suco homogêneo. Em seguida, acrescente a canela em pau, o anis-estrelado e o gelo e bata novamente. Coe o suco e sirva ainda gelado.